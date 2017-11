52 Objektiver a 95 Mesurë stinn am neien Offall-Wirtschafts-Plang, dee bis 2022 soll ëmgesat ginn.

Den nationale Plang gouf vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg presentéiert, déi betount huet, datt esou vill wéi méiglech evitéiert muss ginn, datt Offall iwwerhaapt entsteet. Deen Offall, dee schonn am Circuit ass, soll weiderverwäert, valoriséiert, respektiv recycléiert ginn.

55% vum Haushaltsoffall soll recycléiert ginn - dat ass eent vun den Ziler vum Offallwirtschaftsplang. Nëmmen nach maximal 10% sollen op eng Decharge gefouert ginn. De Leit soll an Zukunft beim Recyclage gehollef ginn, erkläert d'Carole Dieschbourg. Eng App soll hëllefen, fir ze wëssen, wou a wéini ee säin Offall a senger Strooss kann ofginn.



Virun allem d'Plastikverpackunge sinn nach ëmmer e grousse Problem. 2014 sinn nëmmen 36% vum Plastik recycléiert ginn, dee Chiffer soll bis 2022 op op d'mannst 50 klammen. Op den 1. Januar 2018 gëtt et keng gratis Plastikstute méi. Och d'Bechere wëll een iwwer déi nächst Joren aus de Circuiten erauskréien.



En anert d'Zil huet een sech an der Liewensmëttelverschwendung gesat, wou d'Bëtz bis 2022 op 50% reduzéiert soll ginn.