De Romain Schneider



De Sozialminister Romain Schneider wëll bis Enn des Joers Changementer op den Dësch leeën an huet dem Comité directeur vun der Gesondheetskeess, an deem och d'Sozialpartner vertruede sinn, eng deementspriechend Propos gemaach. fir deene Leit entgéintzekommen déi laang krankgeschriwwe sinn.Am Privatsecteur gëtt bis ewell den Aarbechtskontrakt no 52 Woche Krankeschäin während zwee Joer automatesch opgeléist. Den LSAP-Minister stellt déi gesetzlech 52-Woche-Regel net a Fro. Dat hätt hien och ni gemaach, sou de Romain Schneider am RTL-Interview. Et misst schonn eng Barrière am Gesetz verankert bleiwen.De Betraffene sollt ee, wéi gesot, via de Mi-temps-thérapeutique entgéintkommen. Dee soll eng nei, präzis gesetzlech Basis kréien. De Krankeschäin géif deen Ament, anescht wéi elo, och net méi weiderlafen.Den neie Mi-temps thérapeutique wier virun allem och käschtenneutral fir d'Betriber, präziséiert de Romain Schneider, deen elo an den nächste puer Wochen op Reaktioune vun de Gewerkschaften an dem Patronat am Comité directeur waart. De Minister setzt an dëser Fro op de Konsens vun de Sozialpartner, ouni dee géif et net goen an ass awer iwwerzeegt, datt seng nei Propos elo effektiv Uklang fënnt.D'Regierung hat de Gewerkschaften am November 2014 scho Changementer an dësem Dossier an Aussiicht gestallt. Déi si bis ewell awer gescheitert, well Gewerkschaften a Patronat sech net eens gi sinn, sou de Romain Schneider.