E wousst, datt et net esou einfach géif ginn, de Jean Asselborn, éier en e Méindeg den Owend um 21 Auer beim Frank Plasberg an der ARD-Emissioun "hart aber fair" an d'Arena getrueden ass. Et goung nämlech, net fir d'éischt a virum Hannergrond vun den "Paradise Papers", ëm Steier-Tricken, also ëm Steiervermeidungstricken. A wann et dorëm geet, léisst den Numm Lëtzebuerg jo ni laang op sech waarden ...Esou war et dann och um Méindeg an de Jean Asselborn hat et net ëmmer einfach, hei d'Lëscht mat den Invitéen:- Michael Meister, CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen; Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands- Johanna Hey, Leiterin des Instituts für Steuerrecht an der Universität zu Köln- Georg Mascolo, Journalist, Leiter des Investigativ-Rechercheteams von NDR, WDR und SZ- Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen; Sprecher seiner Fraktion für Wirtschafts- und Finanzpolitik- Jean Asselborn, Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten in LuxemburgVirun der Diskussioun gouf eng Turnschlapp vun Nike gewisen - déi zu Berlin kaaft gouf, déi awer an Holland versteiert gëtt. Well Nike net just an Däitschland, ma och an Holland e Siège huet an do versteiere léisst, well de Steiersaz do méi niddreg ass.Um Beispill Turnschong gouf och gewisen, wat den "hellege Gral" vun der Steiervermeidung ass: Eng Boîte verkeeft d'Rechter un hirer Mark un eng aner Boîte, déi se selwer gegrënnt huet. Un déi Gesellschaft muss quasi de ganze Benefice iwwerwise ginn, well d'Rechter eben esou héich sinn ... an déi Rechtefirma sëtzt an enger Steieroas. Um Beispill Nike wier dat: Nike keeft bei Nike d'Recht, Nike op e Schong vun Nike schreiwen ze dierfen ... wat natierlech och d'Leit am Studio net kal gelooss huet.No Holland, dat als Land als Ausnam duergestallt gouf, well et fir eng Steieroas dach relativ grouss ass, ass d'Diskussioun séier och op Lëtzebuerg ze schwätze komm. Virun allem de Journalist Mascolo an de Politiker Giegold hunn de Grand-Duché an d'Flicht geholl ... an de Jean Asselborn huet sech a säi Land verdeedegt:"Wir modeln um", sot en, well Lëtzebuerg hätt d'Signaler vu Luxleaks verstan. "Ich habe mich für die Rulings geschämt, dafür dass diese Firmen uns benutzt haben, dass wir zugelassen haben, dass diese Firmen keine Steuern zu zahlen hatten", esou de Jean Asselborn, dee behaapt huet: "In Luxemburg gibt es keine Briefkastenfirmen mehr." All Firma misst nämlech beweisen, datt se och Aktivitéiten zu Lëtzebuerg hätt an d'Direktioun misst och zu Lëtzebuerg sinn. Dat wier fir grouss international Firmaen ewéi Ferrero oder Amazon mat zum Beispill 2000 Employéen am Land de Fall.De Jean Asselborn huet awer net just verdeedegt, et huet sech och offensiv gewiert. Den Androck, datt an Däitschland lauter Schof a ronderëm lauter Wëllef wieren, dee wier falsch, esou den Ausseminister. An: "Ich habe immer gesagt, die Tricksereien müssen aufhören" an zu Lëtzebuerg wier och vill geschitt, et kéint een also net behaapten, Lëtzebuerg hätt net reagéiert.De Sven Giegold war awer der Meenung, d'Steiervermeidungsindustrie zu Lëtzebuerg net méi kleng ginn; deem huet de Jean Asselborn vehement widdersprach - "das ist falsch" - an en huet sech och ferm driwwer opgereegt, datt Lëtzebuerg ëmmer zesumme mat Holland oder och Malta genannt gëtt, ouni Beweiser.Nodeems gesot gi war, datt déi "Tricksereien" zwar moralesch net an der Rei, juristesch awer korrekt wieren, huet de Moderator gefrot, mat wéi engem Recht d'Journalisten dann esou Informatiounen an och Nimm, wéi dee vum Hamilton am Kader vun de "Paradise Papers", géife publizéieren. Dorop huet de Mascolo geäntwert, datt dee Journalismus immens wichteg wier, well et géif just da reagéiert ginn, wann eppes publik gemaach géif ginn. Och de Giegold sot, datt een de Journalisten dankbar misst sinn. A während de Vertrieder vum däitsche Finanzminister et bedauert huet, datt d'Journalisten hir geleakten Infoen net un d'Autoritéite géife weiderginn, huet de Journalist aus der Ronn dat verdeedegt, dat wier Quelleschutz. De Jean Asselborn huet ënnerstrach, datt hien deen investigative Journalismus ausdrécklech begréisst.D'Johanna Hey vun der Uni Köln war der Meenung, datt et eng Illusioun wier, datt et enges Daags kee Steierwettbewerb méi géif ginn.Doropshin sot de Michael Meister vum däitsche Finanzministère, et géif net ëm Wettbewerb goen, ma ëm onfair Steierpraktiken, well se een extrem niddrege Steiertaux hunn an net acceptéieren, mat anere Länner zesummenzeschaffen.Och iwwer Groussbritannien goung rieds, virun allem iwwer d'Isle of Man, wou antëscht 1000 Privatfligere registréiert solle sinn - just fir Steieren ze spueren. Déi Insel respektiv Affekotenetüden do géife souguer proaktiv Reklamm maache mat den niddrege Steieren op der Insel.Datt dat moralesch net an der Rei wier, doriwwer war ee sech an der Ronn eens.De Sven Giegold huet hei gefuerdert, datt ee Groussbritannien kloermaache misst, datt d'Steieroasen zouzemaache wieren, wann een och nom Brexit mat der EU Handel bedreiwe wéilt. An der EU hätt Groussbritannien ëmmer gebremst, vu baussen dierften se dat elo net méi maachen.Am leschten Deel vun der Emissioun gouf vill iwwer grouss international Firme geschwat a wéi déi hir Steieren drécken - mat legalen Tricken. Genannt goufen Apple a virun allem Amazon, déi de Jean Asselborn awer ëmmer rëm verdeedegt huet.Och Volkswagen huet hie verdeedegt, well dee Konzern gouf kritiséiert, well en zu Lëtzebuerg mat Geld schaffe géing, wouraus d'Beneficer just zu 0,05 Prozent versteiert géife ginn. Erklärung Asselborn: Déi Sue wieren ewell Gewënner an déi wiere scho versteiert ginn ... an EU-Gesetzer géife soen, datt Gewënner net zweemol ze versteiere wieren.Reegelméisseg sinn d'Diskussiounen op deem Punkt ukomm, datt Moral a Recht zweeërlee Puer Schong wieren an datt, wéi de Mascolo sot, de Saz "Das gehört sich nicht" mol nees mat Liewe gefëllt misst ginn. Där Meenung war och de Publikum.Anere Constat, dee méi dacks gemaach gouf: D'Steiergesetzer wieren national, ma d'Firmae géifen international schaffen. A wa guer keng Steiergerechtegkeet méi do wier a just déi ganz Räich sech erlabe kéinten, Steieren effektiv ze spueren, da géif dat op laang Siicht derfir suergen, datt d'Vertrauen an d'Politik an och an Europa géif zeréckgoen.Grad dowéinst wier et wichteg, eppes ze maachen, esou de Sven Giegold.E bësse méi lëschteg war et dunn zum Schluss, wou de Moderator Frank Plasberg d'Ronn gefrot huet, jidderee sollt soen, bei wiem aus der Gespréichsronn e sécher net vun engem Konto an enger Steieroas géif ausgoen.Nodeems déi aner éischter lavéiert hunn, huet als Leschten de Jean Asselborn geäntwert an zwar mat: "Bei Ihnen!"Reaktioun Plasberg: "Vielen Dank, Herr Asselborn, sie sind ein echter Sportsmann."