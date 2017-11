© AFP-Archiv

Wéinst "Outrage public aux bonnes moeurs" steet zanter e Méindeg en Ex-Schwammmeeschter vun der Déifferdenger Gemeng an der Stad virun de Riichteren.Dem 49 Joer ale Mann gëtt virgehäit, am November 2015 an der Schwämm "Aquasud" e puer Mol bei d'Dammen dusche gaangen ze sinn a sech och do am Gank un- an ausgedoen ze hunn. D'Gemeng war doriwwer informéiert ginn an hat d'Faite beim Parquet denoncéiert."Ech hu gesinn, dass de Mann 2-3 Mol bei d'Fraen dusche goung!", huet e Méindeg eng Salariée vun der Déifferdenger Schwämm ausgesot. An engem Fall wär si grad mat 3 Kanner vun tëscht 4 a 6 Joer op d'Toilette gaangen, wéi de Schwammmeeschter do geduscht hätt; si wär mat de Kanner zréck bei d'Basenge gaangen, hätt hinnen d'Aen zougehalen a wär dunn zréck bei de Mann gaangen. Op hir Bemierkung "Dat si Fraenduschen!" hätt dee geäntwert "Jo, ech weess!" Et géif am "Aquasud" och Dusche fir d'Personal ginn, ënnenan; déi aner Schwammmeeschtere wären dohi gaangen, den Ugekloten awer hätt si ni do gesinn. De Mann hätt sech donieft eben och am Gank un- an ausgedoen an erkläert, dat géif méi séier goen. Wéi d'Zeien enger Aarbechtskollegin dovun erzielt huet, hätt déi gesot, dat wär net fir d'éischt.D'Directrice vun der Schwämm gouf vun dëser Zeien a vun enger Chef d'équipe vun de Botzfraen iwwert dee Virfall am Nomëtten informéiert. Et wär 2-3 Mol virkomm, dass de Mann bei de Frae geduscht hätt, ouni Maillot; dobäi wären eben ënnena Vestiairen an Dusche fir d'Personal. D'Direktesch hat doropshin hiren Interlocuteur bei der Gemeng kontaktéiert, Zitat, "fir dass dat net méi virkënnt". Si sot och, si hätt keen Drama gemaach, wann de Mann an d'Härendusche gaange wär.En anere Schwammmeeschter vun der Gemeng huet deen ee Virfall domat probéiert z'erklären, dass d'Dusche vun de Männer extrem waarm, déi vun de Fraen dogéint kal waren; dee Problem hätt e puer Méint bestanen, an hie wéisst net, ob e scho geléist wär. Hie selwer wär ënnenan dusche gaangen; vun de Fraenduschen aus hätt een allerdéngs den Iwwerbléck op d'Baséngen, an et wär sech ni iwwert de Beschëllegte beschwéiert ginn.En "Aquasud"-Schwammmeeschter aus der Zäit vun de Virfäll huet nach gemengt, d'Duschen a Vestiairen ënnena wäre wäit ewech; hie wär awer ëmmer dohi gaangen an am anere Fall an d'Härenduschen. Deen ee Virfall hätt hien net matkritt; wéi hie méi spéit mam Ugekloten driwwer geschwat huet, hätt dee gesot, hie wär am Zäitdrock an d'Fraendusche gaangen.Dëse Prozess dierft en Dënschdeg am Nomëtten ofgeschloss ginn.