Kuerz no 17 Auer hate sech zu Dippech an der Lëtzebuerger Strooss zwee Autoen ze pake krut. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.



Um 18.34 Auer ass zu Réimech an der Route de l'Europe eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn. Si gouf liicht blesséiert.



Géint 18.50 Auer waren tëscht dem Scheedhaff a Contern zwee Autoen aneneegerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.



Kuerz virun 20 Auer war zu Éilereng an der Rue Kulturschapp eng Borne fir d'Recharge vun elektresche Vëloen a Brand geroden. Et blouf beim Materialschued.



Ee Liichtblesséierte gouf et och an der Nuecht géint 00.30 Auer zu Veianen. Do hat et an enger Kiche gebrannt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Veianen, Dikrech a Weiler.