De Lëtzebuerger Transportminister a säi belschen Homolog hunn ënnert anerem de Point gemaach vun den Zuchverbindunge fir d'Frontalieren tëscht dem Grand-Duché an der Belsch, souwéi déi geplangten P&R Parkingen. Mam Zuch fueren soll an Zukunft méi attraktiv si fir déi belsch Frontalieren.



Sou gouf festgehalen, dass vum 1. Dezember un d'Präisser vun den Abonnementer op de Mount, ëm 13,50 Euro reduzéiert ginn an domat nach just 80 Euro kaschten. Bei de Joresabonnementer ass eng Reduktioun vun 135 Euro. De Lëtzebuerger Staat kënnt fir d'Differenz op, déi fir déi zwou Eisebunnsgesellschaften entsteet. No Informatioune vum François Bausch solle sech d'Käschten op ronn 300.000 Euro d'Joer chiffréieren.



Béid Ministeren hate schonn am Virfeld vun dëser Entrevue festgehalen, dass op enge sëlleche Garen d'Parken an Zukunft soll gratis sinn. Zu Arel zum Beispill stinn de Frontalieren an Zukunft 600 gratis Parkplazen zur Verfügung. Et war dann nach déi gutt Nouvelle, dass d'Aarbechten um Zuchreseau tëscht der Belsch an dem Grand-Duché bis 2019 sollen ofgeschloss sinn. Well et ëmmer nees zu Retarden op deene verschiddene Linne kënnt, fuere vill belsch Frontaliere léiwer mam Auto op d'Schaff.