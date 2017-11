En Dënschdeg huet een nawell vill Gedold missen am Trafic hunn, wann een aus dem Oste vum Land bis an d'Stad wollt fueren.

© Archivbild/Domingos Oliveira

Wéinst engem Accident tëscht 3 Autoe kuerz viru 7 Auer en Dënschdeg de Moien virum Tunnel Cents, hat et bannent kuerzer Zäit kräfteg gestaut. De Stau goung zäitweis zeréck bis Héicht Fluessweiler. Och op den alternative Strecken, ënnert anerem fir op Dummeldeng, geet et e gutt Stéck méi lues virun.De Stau huet donieft och Repercussiounen op d'A7. Dowéinst gouf am Tunnel Grouft déi lénks Spur gespaart.