Et war géint 3.50 Auer, wéi e Mataarbechter vun der Betonsfirma d'Police geruff huet, well 4 Persoune sech um Terrain géife ronderëmdreiwen, nodeems si eng elektresch Paart manipuléiert haten. Si wollten 2 Betonnière klauen.

Wéi d'Police op d'Plaz komm ass, sinn zwee Täter an Direktioun Schinne fortgelaf. An engem Camion huet eng weider Persoun, mat Motor un, gewaart. Déi gouf direkt verhaft.

E puer Police-Patrullen hunn no den 3 anere presuméierten Täter gesicht. No an no konnte si an der Géigend gestallt a verhaft ginn.



Deen Éischten ass géint 5 Auer enger Patrull an der Rue des Scillas opgefall wéinst sengem naassen a knaschtege Gezei. An der Allée Drosbach ass de Beamten e verdächtegen, an Däitschland immatrikuléierten Auto opgefall. Eng Stonn méi spéit, koum dunn e Mann bei den Auto. No enger kuerzer Kontroll, koum eraus, hie war ee vun den 3 Flüchtegen.



Den drëtten a Leschte war um Wee bei den Auto, huet d'Beamten erbléckst a wollt maache wéi wann a gemittlech weidertrëppelen. Ma och hie gouf iwwerpréift an als véierten Täter gestallt. Och hei war d'Gezei knaschteg an naass. Am Auto gouf Material fir anzebrieche fonnt an e puer Handyen.



Déi 4 Männer goufe festgeholl a koumen op Uerder vum Parquet virun den Untersuchungsriichter.