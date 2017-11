© RTL Radio Lëtzebuerg / Joel Detaille

Nodeems den FHL- am Spidolswiesen an den SAS-Kollektivvertrag am Fleege- a Sozialsecteur dëst Joer, no méi wéi 2 Joer Verhandlungen, endlech ënnerschriwwe goufen, refuséieren 5 Maisons de Soins déi nei Modalitéiten ëmzesetzen.



Weder eng Prime, déi am Oktober fälleg gewiescht wier, nach déi nei Lountabell wieren ëmgesat an ausbezuelt ginn. An dat, wéi den OGBL en Dënschdeg de Moien wësse gedoen huet, vu 5 Fleege-Haiser :

de Parc du 3ème âge zu Bartreng

déi 2 Hospices civiles an der Stad ( Hamm + Pafendall)

d'Haiser vum Groupe Zitha senior

d'Maison de soin 'An de Wisen' zu Beetebuerg, dat vu Sodexo exploitéiert gëtt

Op Nofro vun der Gewerkschaft bei den Employeuren, firwat dass déi nei Modalitéiten net ëmgesat ginn, krut ee just vun engem iwwerhaapt eng Äntwert. Nämlech vum Groupe Zitha, ouni dass awer grouss Detailer genannt gi wieren.



Den OGBL wëll dëst Virgoen op kee Fall acceptéieren a wëll de Problem un de Grand Public bréngen a wäert och an de betraffenen Haiser aktiv ginn, fir dass d'Salariéen dat kréien, wat hinnen no den neie Kollektiv-Verträg zousteet.



Fir d’Nora Back vum OGBL ass et kloer, dass hei de gudde Wëllen feelt. Et wéilt een net express sozial Konflikter provozéieren, mee et wëll ee sech juristesch all Mëttelen ginn, grad wéi beim Fall Sodexho um Ufank vum Joer. Am Oktober ass am FHL déi nei Pai geschëlt. D'Leit hätte missen an déi nei Carrière kommen. D'Patrone wéilten den Eklat provozéieren.





