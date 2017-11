© Didier Weber/RTL

Direkt 3 Kommissiounen an déi zoustänneg Ministere koumen, op Nofro vun der CSV, zesummen, fir heiriwwer ze diskutéieren. D'Fro, déi fir d'CSV am Raum steet, ass déi, ob muss legiferéiert ginn oder net.





An op déi Fro gouf et nach keng ganz kloer Äntwert vu Säite vun der Regierung, an awer ass den CSV-Deputéierte Laurent Zeimet frou, datt nodeems si dësen Debat schonn am Abrëll 2016 ugefrot haten, elo endlech konnt driwwer diskutéiert ginn an een och verschidden Erklärunge krut. Et géing um europäeschen Niveau geschafft, fir ze kucken, wat vereinfacht oder verbessert ka ginn.D'Chamber misst sech Gedanke maachen, ob de legislative Kader stëmmt, ob ee Verschiddenes misst upassen. Strofe wieren awer net ëmmer d'Léisung, et kéint een d'Leit jo och encouragéieren: "Mir mengen net, dass e muss op e Verbuet hischaffen. D'Sensibiliséierung ass ganz wichteg an do ass och an deene leschte Méint eng ganz Rei un Aktioune gestart ginn. Elo muss een natierlech evaluéieren, a wéi wäit et eppes bruecht huet.", esou de Laurent Zeimet.D'Liewensmëttelverschwendung ass awer och e gesellschaftspolitesche Problem - fir deen ze léisen bräicht een éischter e Mentalitéitswiessel. Fir den Deputéierte vun déi Gréng Gérard Anzia misst een z.B. d'Kachen erëm zu engem anere Stellewäert bréngen.Am neien nationalen Offallplang ass festgehale ginn, datt bis 2022 50% manner Iessensreschter ewechgehäit ginn. Fir den DP-Deputéierte Gusty Graas wier dat e ganzt ambitiéist Zil. "Ech mengen awer, dass een dat esou misst bäibehalen, allerdéngs ass hei jidderee gefuerdert. Et ass net nëmmen, dass ee mam Fanger op déi aner weisen.", esou de Gusty Graas. RTL-News: Offall-Wirtschaftsplang - 52 Objektiver a 95 Mesurë bis 2022 ëmsetzen.