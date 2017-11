Tëscht Oktober 2013 a September 2014 war et virun allem am Westen, awer och am Zentrum an am Süde vum Land zu enger ganzer Rëtsch vun Abréch, versichten a gelongen, komm: Vum Dënschdeg u kréien 3 jonk Leit, zwou Fraen an e Mann, dowéinst um Stater Geriicht de Prozess gemaach.

Am Ganze ware 5 Persounen ugeklot; déi zwou aner sëtzen awer nach an der Belsch am Prisong a ginn net vun eisen Noperen ausgeliwwert. Fir dee Refus baséiere sech d'belsch Autoritéiten op en Artikel am Benelux-Vertrag.

Geriicht - vum Eric Ewald



No engem éischte "Niet" am Mee war am Juni "Jo" gesot ginn zu enger Ausliwwerung vun deenen zwee, mä uganks an ausganks Juni koum dunn nach zweemol een Nee. Dofir war de Prozess dunn och verluecht ginn, eng zweete Kéier, wéi d'Vertriederin vum Parquet um Dënschdeg notéiert huet; well déi 3 awer zanter gutt zwee Joer zu Schraasseg an Untersuchungshaft sëtzen, sollt et an hiren Aen elo zum éischte Prozess an dëser Affär kommen.



Dogéint wollt de Me Lanoue, Affekot vun enger Ugekloten, eng Question préjudicielle un den Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg stellen, fir ze kucken, ob deen Artikel am Benelux-Vertrag konform ass zu enger EU-Direktiv vu Mäerz zejoert iwwer ënnert anerem d'Recht, fir bei sengem Strofprozess kënnen dobäi ze sinn. Eng Äntwert heirop wär wuel a spéitstens 6 Méint ze kréien, sou de Me Lanoue, fir deen et besser wär, wann déi 5 Beschëllegt zesummen op der Uklobänk séizen. Där Demande hu sech déi aner Affekoten zwar ugeschloss, mä no enger relativ laanger Ënnerbriechung huet d'Presidentin vum Geriicht "Nee" dozou gesot, soudass déi zwee Haaptleit hire Prozess méi spéit gemaach kréien.

Deenen 3 gëtt, zesumme mat den zwee Haaptleit, absënns en Homejacking, am September 2014, zu Äischen virgehäit: Hei ware Bijoue geklaut, d'Leit aus dem Haus geschloen a mat enger Waff bedreet ginn. Dobäi kommen Abréch a probéiert Abréch vun 3 Ugekloten, tëscht Oktober 2013 a Juni 2014, an der Stad, zu Walfer, Mamer, Garnech, Uewerkäerjeng, Äischen, Biekerech, Stengefort, Käerch, Ollem a Stroossen. Abréch vun 3 Beschëllegten, am Juli an August 2014, zu Stroossen, Iewerleng an op der Kap; Abréch vun zwee Ugekloten, am August 2014, zu Äischen an en Abroch vun zwee Beschëllegten, am Juli 2014, zu Giewel.



Nodeems déi 3 um Dënschdeg de Moie verschidden Abréch zouginn haten, hunn de Me Jean Kauffman an de Me David Casanova, fir eng Versécherung zesumme ronn 570.000 € Schuedenersatz gefrot, als Assureur vun Affer vun Äischen a vun der Kap. Dëse Prozess soll bis e Freide mat daueren.