Knallhaart Formatioun vun der Motosbrigade vun der Douane (07.11.2017) 12 Woche laang hu mer de Formateuren a Stagiairen vun der Motosbrigade vun der Douane während der Ausbildung iwwert d'Schëller gekuckt.

Fir an d’Formatioun zougelooss ze ginn, muss een op d'mannst 12 vun 20 Punkten an engem Sport- a Motostest kréien. Et geet drëms ze beweisen, datt een déi néideg Ausdauer huet, fir d'Formatioun um Härebierg ze packen.Zur Ausbildung gehéieren dann ënner anerem Maniabilitéitscoursen um Moto, Motocross oder “Sortie de route”, wou et drëms geet op der Strooss als Equipe ze fueren, eng präzis Streck ofzefueren a gläichzäiteg op de Verkéier an d’Equipe opzepassen.An da kënnt den Dag, wou d'Douaniere gewuer ginn, ob si ee Member vun der Brigade däerfe ginn oder net.