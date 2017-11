Le 7 novembre 2017, le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l’assermentation des collèges des bourgmestre et échevins des communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Bertrange, Bettendorf, Biwer, Bous, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Dalheim, Diekirch et Parc Hosingen.



À quatorze heures-trente, 13 nouveaux bourgmestres et 27 échevins ont prêté entre les mains de Dan Kersch, ministre de l’Intérieur, le serment prescrit par l’article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante: «Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées» à savoir: pour la commune de Beaufort: Monsieur Camille Hoffmann, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Madame Lily Scholtes, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Emile Wies, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Bech: Monsieur Camille Kohn, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Émile Bohnenberger, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Norbert Classen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Berdorf: Monsieur Joé Nilles, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Madame Suzette Seyler-Grommes, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Daniel Scharff, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Bertrange: Monsieur Frank Colabianchi, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Madame Monique Smit-Thijs, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Patrick Michels, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Bettendorf: Madame Pascale Hansen, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur José Vaz Do Rio, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Paul Troes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Biwer: Monsieur Marc Lentz, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Madame Sylvie Steinmetz, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Marc Greis, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Bous: Monsieur Carlo Kütten, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Madame Netty Simon-Kill, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Joé Beissel, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Clervaux: Monsieur Émile Eicher, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Georges Michels, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Romain Braquet, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Colmar-Berg: Monsieur Christian Miny, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Madame Marie-Louise Schmit épouse Kasel, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Madame Georgette Weber, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Consdorf: Madame Edith Jeitz, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Willy Hoffmann, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Madame Henriette Garson épouse Weber, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune de Dalheim: Monsieur Joseph Heisbourg, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Nicolas Dicken, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Luc Mangen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la ville de Diekirch: Monsieur Claude Haagen, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur René Kanivé, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Claude Thill, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017. pour la commune du Parc Hosingen: Monsieur Romain Wester, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Monsieur Georges Majerus, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Joseph Degrand, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;

Monsieur Guy Trausch, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.