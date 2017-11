Countdown leeft fir den Tram an d'Seelbunn op de Kierchbierg (07.11.2017) D'Aarbechte ronderëm déi nei Gare Paffendall/Kirchbierg ginn och an déi leschte Ligne droite.

Aus dem Zuch eraus geet et da vum 10. Dezember uns direkt an de Funiculaire. An 63 Sekonnen ass ee vun der Gare uewen um Kierchbierger Plateau. An noer Zukunft geet et also zweegleiseg duerch de Pafendall. Zesumme mam Lift gëtt duerch dës nei Gare dëse Stater Quartier revaloriséiert.