Consultatiounsdebatt iwwer Logement (07.11.2017) Am Februar nächst Joer ass an der Chamber eng grouss Debatt iwwert de Logement. Haut huet déi zoustänneg Chamberkommissioun ugefang dës ze preparéieren

Zanter 1974 sinn d'Logementspräisser zu Lëtzebuerg an der Moyenne ëm 5% pro Joer gewuess. Fir d'Problematik unzegoen, soll am nächste Februar eng Consultatiounsdebatt gefouert ginn. Am Virfeld dovunner sollen d'Acteuren aus der Branche gesinn a gehéiert ginn. Dass de Staat an d'Gemenge méi Afloss um Immobiliëmarché sollen huelen, doriwwer sinn d'Parteie sech am Prinzip schonn haut eens.





Hausse vun de Logementspräisser - vum Ben Frin



Et muss méi Bauland geschaaft ginn, d'Gemenge selwer solle méi Terrainen opkafen, generell muss einfach méi gebaut ginn, fir d'Wunnengsproblematik an de Grëff ze kréien. Dat waren d'Haaptpisten um Dënschdeg an der Logementskommissioun vun der Chamber.



An da braucht een och Acteuren, déi d'Bauaarbechten duerchféieren, ëffentlecher esou gutt wéi privater, seet den CSV-Deputéierte Marc Lies: "Sou dass um nationalen an um lokale Plang méi Akteure mussen op de Marché kommen, fir de subventionéierte Wunnengsbau en évidence ze setzen, fir an deem Segment eng Offer ze schafen, soudatt am privaten Secteur d'Präisser vläicht och stagnéieren."

D'Immobiliëpräisser wuesse méi staark wéi d'Salairen, dat weist, dass d'Präishausse net méi konjunkturell, mee strukturell ass, soen déi Lénk. Och si wënschen sech méi ëffentlech Bauprojeten. D'Spekulatioun op Immobilie misst méi staark besteiert ginn, fir se méi onattraktiv ze maachen.



Dat géif awer um Widderstand vu verschiddene Parteie scheiteren, seet den David Wagner vun déi Lénk: "Parteien, wéi d'DP, d'CSV oder d'ADR sinn eendeiteg méi op der Säit vun de Promoteuren."

Wiere méi héich Steieren op d'Immobiliespekulatioune fir d'DP en Tabu? Den DP-Deputéierte Max Hahn: "An der Chamberskommissioun ginn et keng Tabuen. An der Chamber si mir eenzel Parteien an do steet all Partei fir hir Idealer an do ginn et bestëmmt fir all Partei Tabuen. Mä mir sinn nach um Ufank vun eppes. An den nächste Woche wäerte mir erausfannen, wou déi eng oder aner Parteien Tabuen hunn."

Wéi gesot, an den nächste Woche wëllt d'Logementskommissioun elo d'Meenung vun den Acteuren an der Branche anhuelen, fir gewuer ze ginn, wéi eng Pisten um Terrain gutt oder manner gutt ukommen.