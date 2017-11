Camille Gira - Zesumme fir de Klima



Et ass e Concours, dee Lëtzebuerger Associatiounen a Clibb viséiert, fir datt dës sech engagéieren fir d'Protektioun vum Klima. Organiséiert gëtt dat Ganzt vum Nohaltegkeetsministère zesumme mam Oekozenter. Matmaache kann all Veräin, dee säi Sëtz zu Lëtzebuerg huet, Statuten huet a kee Gewënnzweck verfollegt.Déi beschten Iddi gëtt mat engem Präis vu 5.000 Euro belount, mä all Veräin, dee sech eng Aktioun afale léisst, déi och eligibel ass fir de Concours, kritt eng Entschiedegung vun 100 Euro.

De Staatssekretär am Ëmweltministère Camille Gira betount, datt een hei eng Wiesselwierkung hätt: "Mir stäerken déi eenzel Gemengen am Klimapakt duerch den Asaz vun hiren Associatiounen, mä mir kréien doduerch och nei Multiplicateuren, nei wichteg Leit an eis Gesellschaft dobäi."D'Veräiner sollen awer och begleet ginn. An deem Kader gëtt Ufank Dezember e Workshop am Oekozenter am Pafendall organiséiert, wou déi Interesséiert méi iwwert d'Mesure gewuer ginn a Rotschléi kréien, wéi si eppes am Beräich Energie, Waasser, Offall, Mobilitéit oder nach Liewensmëttel kënne bewierken.All d'Informatiounen fannt der ënnert www.klimaconcours.lu