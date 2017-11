Jugendsolar (07.11.2017) Zesumme mat Greenpeace hu Jugendlecher vum Déifferdenger Jugendtreff um Daach vun hirem neie Jugendhaus Solar-Panneauen opgeriicht.

Zesumme mat 8 Jugendlechen, déi an der Vakanz net fort waren, hunn d'Membere vu Greenpeace um Dag vum neie Gebai geschafft. Fir déi Jonk ass esou eppes wichteg, weess d'Educatrice Caroline Freylinger vum Déifferdenger Jugendtreff. Si maache sech scho Gedanken ëm d'Zukunft ma och iwwer Cattenom, wat net allzewäit ewech ass. Hei kënne si aus éischter Hand gesinn, datt et och alternative gëtt, fir Stroum ze produzéieren. Encadréiert goufen déi Jonk dobäi vun zwee Handwierker aus dem Elektrozenter.Fir Greenpeace war ganz wichteg, de Jonken de positive Message ze vermëttelen, wat een alles mat Sonnenenergie ka maachen, an dat si dee Message och an hir Famillje weider droen.