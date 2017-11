Ziler a Perspektiven definéieren (07.11.2017) Dat soll an den 160 Grond-Schoulen duerch Schoul-Entwécklungspläng méiglech ginn.

En Dënschdeg war eng Konferenz, wou ronn 400 Léierinnen a Schoulmeeschtere mat Experten diskutéiert hunn.Eng Schoul op Mooss, dat wäert et wuel ni ginn, all Kand wier anescht. D'Lëtzebuerger Gesellschaft ass am Wandel, dat géing een och zu Stroossen an der Schoul mierken. Am Cycle 1 géife 86 Prozent vun de Kanner doheem kee Lëtzebuergesch schwätzen. D'Schoule sti viru groussen Defisen. Duerch déi sougenannte Schoulentwécklungspläng kréien d'Schoule gewëssermoosse méi Autonomie.Qualitéit a Verbesserung vum Unterrecht, Organisatioun vum Appui pédagogique, Encadrement vu Kanner mat spezifesche Besoinen, Kooperatioun mat den Elteren, fir nëmmen e puer Stéchwierder ze nennen, wann et em Schoulentwécklung geet - en Thema iwwert dat en Dënschdeg ronn 400 Enseignanten aus Fondamental a Secondaire mat zwee däitschen Experte geschwat hunn. D'Schoul muss sech upassen an enger Zäit, wou villes sech wandelt. Et géing an Zukunft net méi nëmmen drëms goen, Wëssen ze vermëttelen ...D'Potenzial vun de Kanner misst méi am Virdergronn stoen, projektorientéiert Schaffen an och d'Zesummenaarbecht fërderen. An der Schoulentwecklung spillt d'Léierpersonal eng zentral Roll ...An den Entwécklungspläng sollen déi 160 Schoulen uechtert d'Land elo an den nächste Méint eng Bestandsopnam maachen a sech eegen Ziler definéieren.