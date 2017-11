Zweemol 14 Joer Prisong, woubäi en eventuelle Sursis de Riichteren iwwerlooss wär: Déi Strof gouf en Dënschdeg op der Cour d'appel an der Stad am zweete Prozess ëm eng Messerpickerei am Mee zejoert am Garer Quartier an der Stad gefrot.

An 1. Instanz waren e Mann zu zwee Joer an eng Fra zu engem Joer feste Prisong veruerteelt ginn, well déi zwee enger jonker Fra mat engem Messer an d'Broscht gestach an dës uerg blesséiert hätten. E Virsaz louch fir d'Vertriederin vum Parquet général awer éischter net vir ...



... woumat een also vu versichtem Doutschlag an net vu versichtem Mord schwätze misst! De Parquet hat nom 1. Uerteel Appell gemaach, well et op deem Punkt eben zu engem Fräisproch komm war.



Sträit eskaléiert



De Sträit tëscht den zwou Frae wär deemools fir d'éischt mat der Fauscht an du mam Messer gereegelt ginn, woubäi de Mann senger Fra dat ginn hätt; d'Versioun vun der Ugekloten, si hätt d'Messer fonnt an et an d'Posch gestach, wär net credibel, well d'Fra am Ufank gesot hätt, hien hätt hir d'Messer ginn, a si bei där Ausso bliwwe wär.



D'Vertriederin vum Parquet général war och net der Meenung, am Géigesaz zu den éischte Riichteren, dass d'Fra net d'Zäit gehat hätt, fir sech zur Dot z'entschléissen; d'Ugeklote wär villméi an der Optik gewiescht "du bleifs vu mengem Mann ewech". Deen hätt iwwerdeems zum versichten Doutschlag bäigedroen, wéi hien hir d'Messer ginn hätt.



En Dënschdeg goufen d'Videobiller vum Virfall iwwregens nach emol gewisen, dës Kéier a Faarf. D'Fra hat dono erkläert, net ze wëssen, ob si gepickt hätt oder net; si kéint sech net erënneren. De Mann da wëll senger Fra net gesot hunn, si sollt zoustiechen.



"Strof ze héich"



Mat Hëllef vun de Biller wollt den Affekot vun der Fra beweisen, dass seng Cliente dem Affer wollt aus de Féiss goen an d'Messer just geholl hätt, fir sech ze verdeedegen. Dem Me Philippe Penning no wär seng Mandantin vum Affer provozéiert ginn, et hätt keng Absicht a kee Virsaz virgeleeën an déi gefuerdert Strof wär vill ze héich.



An den Ae vum Me Stroesser, dem Affekot vum Mann, wär dee fräizespriechen; hien hätt nämlech näischt mam Messer ze dinn. Well säi Client an 1. Instanz méi eng héich Strof krut wéi seng Fra, hätt hien direkt decidéiert, fir Appell ze maachen. D'Affer wär aggressiv gewiescht an de Mann hätt senger Fra net gehollef a si och net dozou incitéiert, fir sech ze wieren.



D'Appelluerteel gëtt de 5. Dezember gesprach.