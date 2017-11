6 Méint Prisong an eng ugemoosse Geldstrof goufen en Dënschdeg um Stater Geriicht fir deen Ex-Schwammmeeschter vun der Déifferdenger Gemeng gefrot, dee sech wéinst Outrage public aux bonnes moeurs ze veräntweren hat!Am November 2015 war den 49 Joer ale Mann e puermol an der Schwämm "Aquasud" bei d'Dammen dusche gaangen an hat sech och am Gank un- an ausgedoen.Hie wär deen Dag séier uewenop an d'Dusch gaangen, well et praktesch gewiescht wär, dat wär net mat béisen Absichte geschitt an de Wee fir an d'Vestiairen an d'Dusche vum Personal, ënnenan, ëmständlech gewiescht, huet de Beschëllegte gemengt. Deen Nomëtten hätt hie seng Saachen uewenop gehat, wär an d'Fraendusche gaangen, awer net plakeg, an net an d'Härenduschen, déi ze waarm waren: Dat wär zwar gemellt ginn, mä dat hätt näischt geännert. Am Ganze wär hien 2 bis 3 Mol nomëttes bei d'Dammen dusche gaangen an hie wär sécher gewiescht, dass kee géif kommen. Et hätt och just eng Botzfra gesinn, dass hie sech um Gank un- an ausgedoen hätt.Säi Client, deen duerch dës Affär gelidden huet, hätt d'Fraenduschen aus Bequemlechkeet benotzt, awer opgepasst, dass keen e geséich, sot den Affekot vum Ugekloten. Fir de Me Jean Lutgen léich keen Outrage public aux bonnes moeurs vir, wär dëst en isoléierte Fait gewiescht an hätt kee Kand de Mann plakeg gesinn: Dee wär dowéinst fräizespriechen.D'Vertriederin vum Parquet huet dat awer ganz anescht gesinn!De Mann hätt e puermol gesot kritt, d'Dusche bei de Fraen an d'Aus- an Undoen um Gank géifen net goen, ma hien hätt net opgehalen. Just de Beschëllegten hätt e Problem domat gehat, fir ënnenan duschen ze goen, wat net ze vill verlaangt gewiescht wär. Wann et séier hätt misse goen, wär dat och an de Männerdusche méiglech gewiescht, hien hätt näischt an den Dusche vun de Frae verluer a wann hien déi vun de Männer benotzt hätt, wär kee Problem gewiescht.