Wéi den 112 mellt, koum et en Dënschdeg den Owend zu 2 klengen Tëschefäll op eise Stroossen an, an der Stad hat eng Poubelle Feier gefaang.

Ee liicht Blesséierte gouf et an engem Accident en Dënschdeg am fréien Owend, kuerz 17.30 Auer, zuop der Iechternacher Streck. Do waren zwee Autoen aneneegerannt.Kuerz drop hate sech och zuan der rue du Brill zwee Autoen ze pake krut. Och hei gouf eng Persoun liicht verwonnt.A engem onbewunnten Haus an der Rue de Prag an derwar an der Nuecht op e Mëttwoch géint 3 Auer Offall a Brand geroden. Déi Stater Beruffspompjeeën waren op der Plaz.