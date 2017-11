© RTL Mobile Reporter

Wéi et vum ACL heescht, koum et op der Tréirer A1 Direktioun Stad, Héicht Mäertert, en Accident. 4 Autoen wieren do am Coup. Et staut bis ewell iwwer 4,5 Kilometer, bis hannert déi däitsch Grenz.



Wéi schonn en Dënschdeg, huet de Stau op der A1 och nees negativ Auswierkungen op d'A7. Do staut et scho vum Tunnel Stafelter un.