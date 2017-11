© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Well d'CMCM en zolitten Excedent realiséiert huet, ginn d'Prestatioune verbessert, respektiv et kommen der bäi. Zum Beispill a Saache Präventioun: Sou komme vum éischte Januar un an deem Kontext, ënnert anerem, Participatiounen an de Beräicher Osteopathie, Kardiologie, Kannerpsychologie.Dernieft ginn d'Prestatioune bei den Zänn an de Brëller verbessert, grad ewéi d'Assistance am Ausland an et kënnt eng Rees-Annulatioun derbäi.Den Alter vun hire Membere mécht der CMC awer Suergen, sou de Generaldirekter Fabio Secci.

