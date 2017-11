Am zweeten Avis vum Staatsrot iwwert d'Reform vun de Rettungsdéngschter sinn all formell Oppositiounen opgehuewe ginn, ausser enger.



Den Transfert vun Immobilien a Material aus dem Besëtz vun de Pompjeescorpsen un di nei ëffentlech Struktur „CGDIS“ kéint net fir e symboleschen Euro geschéien. D'Pompjeescorpse missten zum Beispill an der Héicht vum Reschtwäert fir d'Material an d'Gebaier entschiedegt ginn, schreift de Staatsrot. Fir den Inneminister Dan Kersch ass déi Léisung allerdéngs nëmme ganz schwiereg ëmzesetzen.





Den Inneminister Dan Kersch



"Dat géif de Finanzminister wahrscheinlech freeën, mä de Gemengesektor net, well dee géif eng negativ Rechnung dobäi maachen", mengt den Dan Kersch, "D'Iddi war, dass mir alles wat haut an de Gemengen u Material, Geschir an Autoe steet, zesummen an deen neien Etablissement public zesummeféieren. De Staat géif da säi Material och do erabréngen. Et ass praktesch eng Saach vun der Onméiglechkeet alles eenzel ze chiffréieren an ze dedommagéieren. Et wär keng gutt Léisung, well et eis Méint géif zeréckgeheien."

De Sujet géif elo nach eng Kéier an di zoustänneg Chamberkommissioun goen. De Minister Kersch ass zouversiichtlech, dass och fir dee leschten oppene Punkt eng Léisung ka fonnt ginn.