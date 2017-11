Op Uerder vum Parquet gouf et um Dënschdeg den Owend Alkoholskontrollen um Briddel an zu Mamer.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Tëscht 20 an 23 Auer hunn am Ganzen 203 Chauffere misste blosen. A 4 Fäll war den Test positiv, dovu kruten der 3 e Protokoll.



Et krut awer keen de Führerschäin ofgeholl.