Zuel vun den Abréch klëmmt, elo wou et méi fréi donkel ass (08.11.2017) Just 10% vun allen Abréch ginn opgekläert. Dofir heescht et sech gutt ze protegéieren an déi richteg Mesuren ze agräifen.

Wichteg wier et virun allem, déi Sécherheetsmesuren, déi een huet, och richteg ze notzen. Fir säin Haus oder Appartement of ze sécheren, ginn et eng Hällewull u Méiglechkeeten. Wichteg ass et, dass Dieren, déi een net direkt vun der Strooss gesäit, richteg geséchert sinn. Dacks sinn et d‘Fënsteren, déi d'Abriecher reegelrecht alueden: Eng Fënster op Kipp oder eng ganz normal Fënsterdier.Hei soll een op kee Fall spueren. Fënster déi abrochshemmend sinn, kaschten an der Uschafung dacks méi, sinn awer méi resistent géint d'Versich se opzebriechen. Eng ganz normal Fënster ass séier opgebrach. Bei enger Fënster vun der Widderstandsklass RC2 gesäit dat awer ganz aneschters aus. Déi huet nämlech am Verglach zu enger normaler Fënster vill manner Ugrëffspunkten.Da bleift nach déi lescht Méiglechkeet: d'Fënsterscheif selwer. Déi gi ganz séier no. Mëttlerweil ginn et eng Hällewull u Norëschtméiglechkeeten, wéi zum Beispill eng speziell Folie op d‘Fënster opzepechen, déi verhënnert, dass d'Glas bei engem Impakt direkt zerbrécht.

Dacks ass et awer net ze verhënneren. Wann et dann trotzdeem geschitt ass, dann ass et meeschtens eng Saach fir d'Police an d'Versécherung.