Kaart ersetzt Ënnerschrëft mat Lëtzebuerger Technologie (08.11.2017) Bei allem Digitalen, mat deem mir am Alldag ze dinn hunn, war eng d'Ënnerschrëft bis elo nach eppes, fir dat een physesch huet misse präsent sinn.

Et wier een historesche Moment gewiescht, fir déi éischte Kéier gouf een EU-Gesetz elektronesch ënnerschriwwen, dat ënnert der estescher Presidence. Technologie aus Lëtzebuerg koum hei an den Asaz. De President vum europäesche Parlament Tajani hat eng Kaart vu Luxtrust.Wann d'EU-Dokumenter ënnerzeechent ginn, brauchen déi concernéiert Partner an Zukunft net méi all zur nämmlechter Zäit op der nämmlechter Plaz ze sinn. Dat spuert Zäit an administrative Opwand.Duerch EU-Reglementatioun kann d'Technologie vu Luxtrust elo europawäit an den Asaz kommen. Déi ronn 50 Mataarbechter schaffe permanent un neien Outilen. Op Sécherheet ugeschwat, wier déi elektronesch Ënnerschrëft méi sécher wei déi klassesch mam Stëft. Nieft enger Kaart oder Token muss een nach eng Authentifizéierung uginn.