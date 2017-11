En Donneschdeg an e Freideg ass an der Luxexpo nees d'Studentefoire.

Studentefoire: Wat sollen d'Lëtzebuerger studéieren? (08.11.2017) En Donneschdeg an e Freideg ass an de Foireshalen nees d'Studentefoire.

De Lëtzebuerger System vun de Boursen erméiglecht et engem, ze studéieren, wat ee wëll. Esou sinn d'Méiglechkeete vun engem Studium bal onbegrenzt.De Motto vun der Foire dëst Joer ass "go digital" an dat kënnt net vun Ongeféier. Aktuell ginn am Land ënner anerem Informatiker gebraucht an awer wëll de Lëtzebuerger Staat de Schüler net virschreiwen, wat si studéiere sollen. Jidderee soll dat studéiere kënnen, wat hie wëll. An awer misst een déi potentiell Studente fir gewësse Beruffsfelder sensibiliséieren.