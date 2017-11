COP23 an der Chamberkommissioun / Rep. Nadine Gautier



Um Mëttwoch huet d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg déi zoustänneg Chamberkommissioun informéiert. Op der enger Säit wëllt ee sech ee Regelwierk zu Bonn ginn an domadder d’Decisioune vun der Paräiser COP21 an d’Realitéit ëmsetzen. Duerch esou ee Regelwierk soll et méi einfach ginn, Vergläicher tëscht de Länner ze zéien. Vergläicher, déi zum Beispill d’nächst Joer op der Weltklimakonferenz a Polen, kéinte gemaach ginn.

Op der anerer Säit steet dëst Joer déi gréng Finanzpolitik méi am Fokus. Fir Lëtzebuerg geet dowéinst och de Finanzminister Pierre Gramegna mat op Bonn, fir do d'Lëtzebuerger Progrèsen an deem Beräich ze weisen. Lëtzebuerg kéint als Virbild fir aner Länner fungéieren.



Mä wéi kohärent ass déi Investitiounspolitik vu Lëtzebuerg? Déi Fro stellt sech den David Wagner vun de Lénken, huet déi Fro e Mëttwoch och an der Chamberkommissioun gestallt a gëtt ee konkret Beispill, wou et senger Meenung no mat der grénger Investitiounspolitik awer hapert. Den David Wagner denkt do un de Fond de compensation, wou een nach ëmmer net weess, wou investéiert gëtt.



Goung et op der COP21 zu Paräis virun 2 Joer nach ënnert anerem dorëms sech op een Aktiounsplang ze eenegen, fir d'Äerderwäermung op maximal 2 Grad ze limitéieren, geet et dës Kéier drëms sech ee Regelwierk ze ginn, fir de Klimaaccord vu Paräis ëmzesetzen. Domadder soll et dann och méiglech ginn, dass aner Länner och kënne kontrolléieren, ob d'Klimaziler erreecht goufen an een d'Resultater ënnerenee ka vergläichen, sou de Marco Schank vun der CSV.



No der Annonce vum amerikanesche President Donald Trump aus dem Paräiser Klimaaccord eraus wëllen ze klammen, dierft et dann och interessant ginn, wéi sech d'Amerikaner, déi zu Bonn mat enger historesch klenger Equipe vertruede sinn, verhalen, wann d'Regelwierk ausgeschafft gëtt. Sollten d'USA do net wëlle matschaffen, geet et drëms si ze isoléieren an déi aner Länner hannert sech ze kréien.



En anere Volet dann: Nuklearzentralen. Déi goufen am Klimaaccord vu Paräis net berécksiichtegt. Bedauerlech nennt dat den DP-Deputéierte Max Hahn, och mat Vue op déi rezenten Aussoe vum franséischen Ëmweltminister Nicolas Hulot. Deen huet jo en Dënschdeg nom Regierungsrot annoncéiert, datt ee sech een neien Zäitplang fir d'Fermeture vu Nuklearzentrale wéilt ginn. Den Aktuelle vun 2025 wier net realistesch.

D’Weltklimakonferenz zu Bonn leeft zanter e Méinden an dauert nach bis de 17. November. D’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg wäert vun e Sonnden un op der Plaz sinn.