© afp

QP Plastik / Reportage Claudia Kollwelter



Dëst ass weltwäit e grousse Problem, an domat och zu Lëtzebuerg. De Claude Lamberty an de Max Hahn vun der DP sinn der Meenung, datt de Grand-Duché als fortschrëttlecht, räicht Land an deem Kontext eng Virreider Roll kéint spillen, an hunn eng parlamentaresch Fro un d'Ëmweltministesch gestallt.

D'Biller vun der Fotografin Caroline Power hunn an de leschte Wochen den Tour duerch d'Medie gemaach. Fotoen aus der Karibik, déi awer net schéi Stränn an hellblot Waasser weisen, mee Tonne Plastik, deen um Waasser dreift. All Joers lande bis zu 8 Milliounen Tonne Plastik an den Ozeaner. Dës Chiffere weisen den DP-Deputéierte Max Hahn a Claude Lamberty no, datt een Alternative muss fannen, fir datt manner Plastik consomméiert gëtt. An där géingen et der och scho ginn, déi missten just gefërdert ginn, betount de Claude Lamberty.



D'Gesetz wat Plastikstuten hei zu Lëtzebuerg ugeet ass jo um Wee, ma wisou beim Besteck aus Plastik net de nämmlechte Wee goen, froen di 2 Deputéiert. A Frankräich gouf rezent e Gesetz gestëmmt, dat vun 2020 un de Plastik an deem Beräich verbitt.



Ähnlech wéi bei der Plastikstut sinn de Claude Lamberty an de Max Hahn der Meenung, datt d'Politik d'Responsabilitéit soll iwwerhuelen, a mat de Geschäftsleit zesumme kucke soll Alternativen an d'Regaler ze kréien an d'Leit ze motivéieren, fir déi dann och ze huelen.



PDF: Parlamentaresch Fro vum Claude Lamberty a Max Hahn