Den Ëmweltministère muss säi geplangtent Naturschutzgesetz nobesseren. De Staatsrot huet méi wéi 20 formell Oppositiounen, respektiv méiglech Oppositiounen a sengem Avis formuléiert, deen e Méindeg publizéiert gouf. De Staatssekretär Camille Gira hëlt et ganz geloossen. Déi héich Kierperschaft hätt weider näischt um Fong vum Text auszesetzen. D'Zil ass et, datt dat neit Naturschutzgesetz am Fréijoer a Kraaft triede kann.

Avis vum Staatsrot iwwer Naturschutzgesetz / Claude Zeimetz



Bei sou engem technesche Gesetz mat 75 Artikelen a méi wéi 50 Säiten Text fënnt de grénge Regierungsmember d'Zuel vun de formellen Oppositioune weider net verwonnerlech.



All d'Bemierkungen an Oppositioune si juristescher Natur. Et muss een also éischter den Text juristesch iwwerschaffen, wéi datt een nach eng Kéier vu vir misst ufänken. Dat berouegt de Camille Gira an hie mécht sech elo och keng Gedanken, datt een d'Gesetz net mat Zäiten duerch all d'Instanze géif kréien.



Bis Chrëschtdag sollen d'Artikele mat den néidegen Amendementer an der zoustänneger Chamberkommissioun opgeschafft ginn. Virun den Haaptdebatten an der Chamber dann all d'groussherzoglech Reglementer virleien.



Op ganz ville Plazen feelt et dem Staatsrot am Gesetztext den Ament nach un der néideger juristescher Präzisioun. Sief et beim Aarteschutz, Indemnitéite fir Servituden oder den neie Kompensatiounsmoossnamen, eent vun de Kärstécker vum Projet. Bei de kommunalen Naturschutzzone gesäit de Conseil d'Etat nach Onkloerheeten bei der Ausweisung.



Dat ass dann och den eenzegen Deel, wou ee sech vum Fong aus nach eng Kéier Gedanke muss maachen. D'Propos vum Staatsrot, déi kommunal Zonen, wann iwwerhaapt, an d'Gesetz vun de kommunale Bebauungszonen ze setzen, ass eng Reflexioun wäert. Dat Ganzt wäert nach eng Kéier juristesch an inhaltlech kucken.



De Staatsrot géif eng Rei Froen opwerfen, op déi et haut awer schonn Äntwerte gëtt, déi u sech haut och scho geregelt sinn, sou de Camille Gira nach a gëtt dëst Beispill:



Et ass evident, datt e Mënsch, deen an de Bësch lafe geet, keng Autorisatioun vum Minister brauch. Dat war bis elo net esou a wäert och an Zukunft net esou sinn. Wann awer muer e Veräin 1.500 Leefer duerch d'Natur an de Bësch schécken, muss de Veräin awer eng Autorisatioun ufroen.



D'Suen, déi fir den Naturschutz zu Verfügung stinn, goufen iwwregens méi wéi verduebelt. Och fir Gemengen, déi an Zukunft nach méi aktiv wëlle ginn, wiere genuch finanziell Moyenen do, betount de grénge Staatssekretär, dee sech wënscht, datt den Naturschutz an de Käpp vun de Leit dee selwechte Stellewäert kritt, wéi de Klimaschutz.