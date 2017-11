Sécher ginn et Risiken a Chance bei deem ganze Prozess. E Mëttwoch gouf mam Conseil Economique et Social doriwwer diskutéiert.

Ier di nächst Woch de Rifkin-Prozess an der Chamber debattéiert gëtt, war e Mëttwoch de Conseil Economique et Social an der Wirtschaftskommissioun vun der Chamber fir hiren Avis of ze ginn. Dobäi ass et ëm den Impakt vun der Digitaliséierung op d'Lëtzebuerger Gesellschaft gaangen.





Rifkin-Prozess / Reportage Ben Frin



Wéi wäert d'Digitaliséierung d'Gesellschaft an eis Ekonomie veränneren? Falen Aarbechtsplazen doduerch ewech, kommen der bäi? Wäert et méi Télétravail, also Aarbecht vun doheem aus ginn? Sécher ginn et Risiken a Chance bei deem ganze Prozess, doriwwer ass och e Mëttwoch mam Conseil Economique et Social diskutéiert ginn. Dobäi ass et manner ëm technesch Inhalter vum Rifkin-Prozess gaangen, mä éischter ëm e gesellschaftlechen Avis, dee probéiert kritesch op eng Rei Saachen anzegoen, sou den LSAP-Deputéierte Franz Fayot.

Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar erkläert un engem Beispill, wéi eng Risiken d'Digitaliséierung kéint mat sech bréngen. Den Dateschutz wär beispillsweis ee Punkt, wou ee bis elo nach keng zefriddestellend Äntwert kritt hätt. Wat geschitt nämlech mat eisen Donnéeën, wa se an Zukunft duerch déi ganz Weltgeschicht zirkuléieren an d'Entreprisë wëssen, wat eis Virléifte sinn, freet sech de Laurent Mosar.

D'Rikin-Etüd soll manner als e konkret a komplett Regelwierk fir d'Wirtschaft an d'Gesellschaft vu muer gesi ginn, vill méi als eppes ewéi en Denkustouss fir d'Zukunft, erkläert den DP-Deputéierten André Bauler.

Um Donneschdeg presentéiert d'Regierung am groussen Theater an der Stad d'Resultater vun der zweeter Phase vum Rifkin-Prozess.