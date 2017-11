Wéi kann ee sech op eng Terror-Attack preparéieren? (08.11.2017) D'Biller vun den terroristeschen Attentater vu Paräis, Bréissel, Berlin, Nice, Madrid oder och Barcelona sinn nach op eng grujeleg Manéier an eise Käpp.

Déi zoustänneg Rettungsequippen vu Secouristen a Pompjeeën, déi op deenen Deeg intervenéiert sinn, fir schwéier Blesséierter ze soignéieren, waren engem Dauerstress ausgesat, dee knapps kann ageüübt ginn. Mee aus deene schroe medezineschen Interventiounen solle Léiere gezunn ginn.

Eng 200 Experten waren am CHL beieneen, fir e Seminaire iwwert d'Katastrofemedezin - extrem Zeenarioen goufen ënnert den Dokteren ausgetosch an duerchgespillt. Ee vun den Intervenanten war de franséischen Professer Benoît Vivien vum Paräisser Samü, dee bei den Attentater vum 13. November 2015 d'Coordinatioun hat.

Am Verglach: zu Paräis si 45 Samüs-Equippen am Asaz, zu Lëtzebuerg am ganze Land 3. Wann et awer zu engem uergen Accident oder Attentat géif kommen, misst op auslännesch Hëllef zréckgegraff ginn - an deem Sënn ginn och vun de concernéierten Ministèren, der Protex, de Pompjeeën an de Spideeler d'Interventiounspläng iwwerschafft.



Regelméisseg Exercicer sinn och geplangt, fir d'Kommandement-Strukturen an d'Prise-en-charge-Chaînen ze festegen an ze koordinéieren.







