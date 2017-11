De Saumon um Wee zréck op Lëtzebuerg (08.11.2017) Virun iwwer 60 Joer ass de Saumon, e ganz elegante Fësch, eng leschte Kéier an eise Gewässer gesi ginn.

Viru 40 Joer gouf de Saumon's Club hei zu Lëtzebuerg gegrënnt an huet an tëscht 88 Memberen. Fir datt de Saumon zeréck ka kommen, brauch d'Déier Läicheplazen. Fir d'Fësch am allgemengen an de Saumon am speziellen op laang Zäit an eise Flëss ze halen, brauch een donieft eng gutt Waasserqualitéit.