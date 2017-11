Kuerz no 17 Auer war et e Mëttwoch um Méchelshaff op der Kräizung Bech/Scheedgen zu enger Frontalkollisioun tëschent 2 Autoe komm.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Centre d‘Incendie et de Secours Echternach

Am Ganze goufe bei dësem Tëschefall 6 Leit verletzt, 2 dovunner méi schwéier, 1 mëttelschwéier an 3 Persoune goufe liicht blesséiert.

4 Persounen hu misse mëttels hydrauleschem Geschir aus hirem Auto befreit ginn.

Op der Plaz waren niewent de Rettungsequippe vu Konsdrëf, de Centre d‘Incendie et de Secours Iechternach mat 2 Ambulanzen an de Sauvetage, jeeweils 1 Ambulanz vu Mäertert, Jonglënster an aus der Fiels.

De Samu Lëtzebuerg an de Regionalinspekter vun der Ostregioun waren och op der Plaz.