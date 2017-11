Déi 3 Auteure stinn um Geriicht zwee Affer géintiwwer. Deemools haten d'Leit Bijoue geklaut kritt, ware geschloen a mat enger Waff bedreet ginn.

Dofir kréien 3 vun am Ganze 5 Beschëllegten de Prozess gemaach. Op hire Kont ginn eng ganz Rëtsch Abréch, versichter a gelongener, tëscht Oktober 2013 a September 2014 virun allem am Westen, awer och am Zentrum an am Süde vum Land.





Prozess wéinst Homejacking / Reportage Eric Ewald



E Mëttwoch koum et virun de Riichteren ënnert anerem zu den Aussoe vun der Fra vum Haus a vum männlechen Ugekloten. Déi aner si jonk Fraen, woubäi déi zwee presuméiert Haaptleit nach an der Belsch am Prisong sëtzen an hire Prozess méi spéit gemaach kréien.

Fir d'Fra war et definitiv net einfach auszesoen. Si huet zum Beispill erzielt, dass hir Mamm vun deemools 83 Joer, déi mat am Haus war, eng mam Grëff vun der Waff krut. Si selwer gouf ënnert anerem an d'Gesiicht geschloen, krut en Nuesschnappech an de Mond gestach a gouf gefesselt. Déi jonk Brigangen haten de Wee aus der Belsch an de Grand-Duché net fir näischt gemaach. Bei engem 1. Iwwerfall am Haus, wéi keen doheem war, hate si nämlech e Safe entdeckt a wollten erëmkommen, fir dat matzehuelen, wat dra war. Dem Affer no waren d'Auteure vum Iwwerfall nervös, hate si, hir Mamm an hire Mann, keng Chance a goufen ëmmer nees geschloen. D'Fra an hire Mann hu fir dat, wat si erlieft hunn, zesummen 100.000 € Schuedenersaz gefrot, ma de Stachel sëtzt nach ëmmer déif.

De Beschëllegte sengersäits huet en absënns däischtert Bild vum Haaptmann gezeechent, deen hat hien iwwert deem seng Schwëster kenne geléiert. Den Haaptmann wollt no kuerzer Zäit, dass den Ugekloten d'Schwëster bestuede géif, woumat deen d'Accord war. Vum Haaptmann war et an deem Kontext d'Ausso „Du brauchs Suen dofir!“. Deen hätt him du vum Haus mam Safe geschwat. Hie wär net waarm dofir gewiescht, hätt awer Drock gemaach kritt, zum Beispill duerch Doudesmenacen. Hien hätt net aus fräie Stécker matgemaach a géif, Zitat, "klaue fir z'iessen, net fir de Pleséier". Hie wär mat Angscht an d'Haus eragaangen, hätt gesot, et wéilt een de Schlëssel vum Safe, mä gesot kritt, et géif kee ginn. Wourop d'Presidentin vum Geriicht bemierkt huet: "Dir hätt net geschwat, mä drageschloen!" - "Wann ech den Haaptmann net kannt hätt, hätt ech dat net gemaach!" war d'Äntwert heirobber.

Dëse Prozess soll e Freideg op en Enn kommen.