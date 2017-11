Et vergeet keen Dag ouni Problemer am Trafic. En Donneschdeg de Moien ass et e Camion op der Grenzbréck vun der A13, deen do eng Pann huet an hënnert.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Scho ganz fréi um Donneschdeg de Moien koum d'Nouvelle, dass d'Police op der däitsch-lëtzebuergescher Grenz am Asaz wier. D'Grenzbréck zu Schengen, op der A13 fir op d'A8 an Däitschland eran, huet misse komplett gespaart ginn.



E Camion hat eng Pann an der Mëtt vun den 2 Fuerbunnen an hënnert deementspriechend schonn zanter 6.30 Auer. 2 Automobilisten haten d'Gefier wéinst dem Niwwel net mat Zäite gesinn a krute sech ze paken.



E Kran gouf op d'Plaz geruff, fir de Camion ze biergen. Deemno kéint et nach e bëssen daueren, bis d'Grenzbréck op der A13 nees opgeet.



D'Automobiliste ginn opgefuerdert bei der Sortie Schengen erausfueren, dann zu Schengen selwer iwwer d'Bréck ze fueren an zu Pärel nees op d'Autobunn ze fueren fir a Richtung Saarbrécken.