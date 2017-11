Staatsbeamten an Employéen an der Fonction publique kréien den Ament keen zousätzleche Pappecongé bäi.

Dat geet aus der Äntwert vum Minister fir den ëffentlechen Déngscht Dan Kersch op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierten Max Hahn a Claude Lamberty ervir.D'Regierung huet jo viru kuerzem decidéiert, de sougenannte Pappecongé am Privatsecteur vun zwee op 10 Deeg auszebauen.D'Mataarbechter beim Staat hunn elo schonn zanter 2006 4 fräi Deeg ze gutt, wa se Papp ginn. An dat soll einstweilen och sou bleiwen.Mat der Aféierung vun den Zäitkonte beim Staat kéinten Fonctionnairen an Employés de l'Etat flexibel iwwert hir zousätzlech Stonne verfügen.Den Dan Kersch schreift donieft, datt Adaptatioune bei nächste Gehälterverhandlungen diskutéiert kéinte ginn.