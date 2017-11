Dat huet de Vizepremier am Kader vun der enger Visite am Saarland annoncéiert. Wéi et an der "Saarbrücker Zeitung" heescht, schwieft dem Etienne Schneider vir, datt e Salarié, dee fir eng Lëtzebuerger Entreprise schafft, dem Lëtzebuerger Steiersaz no versteiert gëtt, egal ob säi Schreifdësch am Grand-Duché respektiv an Däitschland, Frankräich oder der Belsch steet. D'Steieren, déi de Salarié ze bezuelen huet, géife sech d'Länner dann deelen.



Den Etienne Schneider wëll dës Propos, wéi et an der Zeitung steet, an den nächste Méint och zu Paräis, Bréissel a Berlin diskutéieren. De Modell kéint fir Leit interessant sinn, déi vun doheem aus fir e Lëtzebuerger Patron schaffen. Si kéinte sech op dës Aart a Weis den ëmmer méi laange Wee op de verstoppte Stroossen op Lëtzebuerg spueren an esou géifen d'Stroossen och entlaascht ginn.