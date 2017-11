Fir d'Konferenz iwwert d'3. Industriell Revolutioun vum Jeremy Rifkin hat sech de MouvEco iwwregens virum groussen Theater versammelt, fir hir Positioun och nach eemol zum Ausdrock ze bréngen. "Qualitative Wuesstem: eng Seefeblos!" war op Schëlter ze liesen.





D'Regierung mécht also eng Ausschreiwung, wou eng ganz Rëtsch Diech vu Gebaier, déi fräi stinn, wäerten zur Verfügung gestallt ginn, fir massiv Solar-Anlagen dorop ze bauen. Dat huet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Kader vun enger Konferenz iwwert déi drëtt industriell Revolutioun annoncéiert.Hien huet drun erënnert, datt een d'erneierbar Energien ufanks net esou massiv wollt fërderen, well se extrem deier waren, par Rapport zu anere Formen. Elo wier een awer op engem Punkt ukomm, wou d'Effikassitéit vun de Solar-Panneauen zéng mol mi héich ass, wéi nach virun 10 Joer. Och Entreprisë sollen am Kader vun dëser Mesure hir Diech zur Verfügung kënne stellen. fir esou Projete kënnen ze realiséieren.Déi éischt Prioritéit wier elo mol Solar-Panneauen op de Gebaier ze hunn. Richteg Solar-Parken, wou zum Beispill eng grouss Wiss voller där Panneauen steet, sollt just gemaach ginn, wann et net anescht méiglech ass, huet den Etienne Schneider nach betount.

D'Rifkin-Etüd muss méi an de Schoulen thematiséiert ginn - dat war eng vun de Fuerderungen vun engem Grupp vu Schüler a Studenten déi d'Geleeënheet, am Kader vun enger Konferenz iwwert déi drëtt industriell Revolutioun, 5 Ministeren hir Iddien ze presentéieren. Am "Innovation Camp" vun de Jeunes entrepreneurs hunn déi Jonk hir eege Projeten iwwert d'Rifkin-Etude ausgeschafft.



Eng vun den Iddie war déi, d'Leit z'encouragéieren sougenannten "Zone de partage" an den Appartementshaiser ze hunn, déi vun de Syndicen geleet ginn, erkläert den Oliver Cano aus dem Sportslycée.



De Finanzminister Pierre Gramegna huet d'Iddi exzellent fonnt, wat Subsiden ugeet, sot hien, dat wier schonn de richtege Wee, ma déi missten allerdéngs temporär sinn.

De Marc Thomé, Generalsekretär vun der FGFC, huet ënnerstrach, datt jidderee mat op de Wee geholl muss ginn vun der drëtter industrieller Revolutioun. D'Gewerkschaft wéilt keng Oppositioun géint d'Rifkin-Etude maachen.