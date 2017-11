Nees goufen um Donneschdeg 13 Buergermeeschter a 27 Schäffen am Inneministère vereedegt. Et war déi leschte Seance fir dës Woch.

© Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg

Déi nächste Woch geet et da weider mat den anere Gemengepappen a –Mammen. Ma eent war nees däitlech, et si bei wäitem manner Fraen déi an der Gemengepolitik matmëschen. Op der Gruppefoto vun de Buergermeeschter war zum Beispill keng eng Fra mat drop. Ënnert de Schäffe waren se knapps zu 4. Eng vun de wéinege Fraen setzt mam Tessy Kries zu Schieren mat am Schäfferot. Och an där Gemeng waren net wierklech vill Fraen déi an de Wahle matgoungen, wéi de Buergermeeschter André Schmit erkläert.





Den André Schmit, Buergermeeschter vu Schieren



© Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg © Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Zu Schieren ass nom 8. Oktober decidéiert ginn, datt ee sech de Buergermeeschterposten deelt. Déi éischt 3 Joer iwwerhëlt dat weiderhin den André Schmit, dee virun engem Mount de 5.-Gewielten an der Gemeng gouf. Herno gëtt en dann ersat vum François Wirth. Ee Kompromëss deen ee schonn virun de Wahlen envisagéiert hat.