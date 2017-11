An dat bis Enn vum Joer. Zil vun der Reform vun der Reform ass et, d'ASBL-Gesetz vun 1928 esou ze reforméieren, dass eventuell Abusen a Grozone wéinst kommerziellen Aktivitéiten aus der Welt geschaaft ginn. Dat wollt de Projet vun 2009 och schonn erreechen, e war deemools allerdéngs hefteg kritiséiert ginn, well en d'ASBL duerch d'Reform mat administrative Flichten iwwerfuerdert gi wieren.Den neien, verbesserte Projet soll elo op all d'Kritiken Äntwerte liwweren, de Justizminister Braz ass dann och zouversiichtlech, dass de Projet dës Kéier wäert kënnen ofgeschloss ginn.