Am Parc Hotel zu Dummeldeng hate sech en Donneschdeg Patronen aus dem Horesca-Beräich a vun de Supermarchéen am Land versammelt, fir nei Leit ze sichen.

© Joël Detaille

Dat Ganzt am Kader vun engem Jobdag-Projet vun der Adem an Eures, dem europäeschen Emploi-Reseau. Iwwer 700 Leit waren invitéiert fir e kuerzt Virstellungsgespréich.





Job-Dating fir Horesca a Supermarchéen / Rep. Joël Detaille



Zanter 2014 schonn optéiert d'Adem fir d'Formule vum Job-Dating als Oflaf vun deem Ganzen. Am Virfeld gouf och scho vum Aarbechtsamt eng Vir-Selektioun vu Leit gemaach, déi dann invitéiert ginn an eben och bei de Patrone gouf no Besoin invitéiert. Fir de Moment hätt ee 37 Lëtzebuerger Entreprisen, déi nei Mataarbechter sichen. Dat heescht den Job-Dating ass net organiséiert ginn, fir nëmmen e bëssen ze kucken, wat et um Marché gëtt, sou d'ADEM-Direktesch Isabelle Schlesser. Während där Stonn, wou d'Leit beim Job-Dating sinn, hu si d'Chance sech bei déi verschidden Entreprisë virstellen ze goen. De Virdeel fir béid Säiten ass, dass et e perséinleche Kontakt gëtt, d'Kandidate sech kënne presentéieren an d'Entreprisë vill Kandidate kënne gesinn, sou nach d'Direktesch vun der Adem.



Wat dann och de Virdeel huet, dass een net e plakegen CV viru sech huet, mä eben direkt e kuerzt Gespréich mat engem vun de ronn 750 Kandidaten, déi vir-selektionnéiert goufen. Iwwregens net reng Leit aus Lëtzebuerg, mä och aus dem Grenzgebitt.

Ronn 4.400 individuell Virstellungsgespréicher goufen et dann och alleng um Donneschdeg.

Firwat quasi ausschliisslech Employeure vum Horesca an der distribution alimentaire do waren, erkläert sech och ganz einfach. Fir de Moment géingen nämlech vill Leit an dësem Secteur gesicht ginn a bei der Adem sinn och vill Kandidaten a Kandidatinnen ageschriwwen, déi deem Profil entspriechen, sou d'Isabelle Schlesser.



Parallel goufen awer och Atelieren organiséiert, wéi ee beispillsweis e Virstellungsgespréich bei engem neie Patron richteg féiert.