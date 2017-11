Du 19 au 26 novembre 2017, le ministère de l’Égalité des chances et la section luxembourgeoise du Zonta International organisent pour la première fois une «Orange Week» au Luxembourg dans le cadre du projet UNiTE de l’ONU. Cette campagne a été lancée en 2008 par son secrétaire général dans le but de sensibiliser le grand public par rapport à la violence envers les femmes et les filles et pour mettre fin à la violence sexiste. Depuis lors, ONU Femmes invite tous les gouvernements, ONG, individus, les médias et le secteur privé de s’unir autour de ce thème à l’occasion de la Journée internationale contre l'élimination de la violence à l'égard des femmes célébrée le 25 novembre de chaque année.



À cet effet, la ministre de l’Égalité des chances, Lydia Mutsch, avait lancé en septembre 2017 un appel public pour que des institutions publiques, ONG, associations, entreprises privées et banques se rallient à cette initiative à travers l’organisation de divers projets: l’illumination par la couleur orange des bâtiments publics, monuments, lieux touristiques ou des sièges et bâtiments d’entreprises privées, comme symbole visible de l’engagement des pouvoirs publics et du monde économique et financier luxembourgeois contre ce fléau sociétal; la participation à la «Marche Orange» publique de solidarité avec les toutes les filles et femmes victimes de violence est planifiée à l’occasion de la Journée internationale contre la violence à l’égard des filles et des femmes, le 25 novembre 2017 à partir de 11 heures au centre de la ville de Luxembourg; l’organisation d’activités autour du sujet de la violence à l’égard des filles et des femmes (conférence, soirée-débat, exposition, soirée cinématographique, soirée de lecture, etc.); l’organisation d’autres activités dont le bénéfice revient à la section luxembourgeoise du Zonta International, qui finance par la suite des projets et initiatives d’organisations nationales et internationales actives dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des filles et des femmes; la mise à disposition d’infrastructures (salle de conférence, foyer, surface d’exposition, etc.) afin de pouvoir organiser un évènement dans le contexte de l’«Orange Week»; la réalisation d’un don au compte de la section luxembourgeoise du ZONTA International qui finance par la suite des associations et des organisations nationales et internationales actives dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des filles et des femmes. Au moment de la conférence de presse du 9 novembre 2017 au Casino Luxembourg, la ministre de l’Égalité des chances, Lydia Mutsch, et Danielle Becker-Bauer du Zonta International Luxembourg se sont réjouies de l’énorme solidarité qui s’est manifestée durant la phase de préparation pour l’«Orange Week». Elles ont souligné que pas moins que 38 institutions publiques, associations et organisations non-gouvernementales, banques et entreprises privées se sont ralliées au ministère de l’Égalité des chances et au Zonta Luxembourg pour mettre sur pied un programme de qualité pour informer et sensibiliser en matière de violence à l’égard des femmes.



Au programme de l’«Orange Week 2017» figurent des expositions, des soirées de cinéma, des conférences publiques, des débats avec des adolescents, des formations pour travailleurs sociaux, des cours d’autodéfense, l’illumination orange de bâtiments ainsi que la grande «Marche Orange» ayant lieu le 25 novembre 2017 au centre de la Ville de Luxembourg à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Par ailleurs, certains partenaires ont choisi d’organiser des évènements internes pour leur personnel, tel que des petits déjeuners thématiques (Morning Buzz), des table-rondes avec des expertes travaillant dans le domaine de l’encadrement des victimes, la mise à disposition d’information via leurs sites internet ou encore la collecte de dons.



Lydia Mutsch a conclu que cette participation massive est un signe encourageant que la société luxembourgeoise est solidaire des femmes victimes de violence



Les partenaires de l’«Orange Week 2017» sont (sous réserve de participants supplémentaires): Aarbechtskrees Meederchersaarbecht

Association des banques et banquiers Luxembourg

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Banque centrale du Luxembourg

Banque et caisse d’épargne de l’État

Banque internationale à Luxembourg

BGL BNP Paribas

Bibliothèque de la Ville de Luxembourg

Casino Luxembourg – Forum d’Art contemporain

Commune de Betzdorf

Commune de Mertert

Commune de Sandweiler

CDCL – Compagnie de construction luxembourgeoise

Chambre des députés

CID – Fraen an Gender

Cinémathèque de Luxembourg

Confédération générale des jeunes du Luxembourg

Confédération luxembourgeoise du commerce

Conseil national des femmes du Luxembourg – Foyer SUD

Cour grand-ducale

Entente des gestionnaires des maisons des jeunes

EY

Femmes en détresse ASBL

Fondation Maison de la Porte ouverte

Fondation ProFamilia

Fonds Belval

Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg

ING

KINEPOLIS

KPMG

Lycée Aline Mayrisch Luxembourg

Ministère de l’Égalité des chances

Ministère d’État

Ministère de la Santé

PayPal (Europe) SARL Cie SCA

PWC

Royal Bank of Canada

Villa Vauban

Ville d’Esch-sur-Alzette

Ville de Luxembourg

Zonta International Luxembourg Le programme de l’«Orange Week» ainsi que la liste des organisations, institutions, entreprises et banques est actualisé en permanence et est téléchargeable sur le site du ministère de l’Égalité des chances www.mega.public.lu.