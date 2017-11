Police 2017 © Police 2017

De Mann war kuerz virun 12 Auer um Donneschdeg am Bësch, genannt Ganschelt, bei Rolleng am Gaange mat schaffen, wéi den Accident geschitt ass.Eenzel Beem hu sech anenee verfaangen. Wéi mat engem Seel versicht gouf, d'Beem lasszekréien, ass een Aascht ofgebrach an a Richtung vum Bëschaarbechter geflunn. De Mann konnt net mat Zäite reagéieren an den Aascht ass a sengem Bauch stieche bliwwen.De schwéier blesséierten Aarbechter ass an d'Spidol gefouert ginn.