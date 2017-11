IRM a Privatpraxissen: Ministesch verschléisst sech net (09.11.2017) Zuele vun den IRM-Ënnersichunge klammen an domadder och d'Waardezäit vun de Patienten. D'Regierung wëll d'Zuel vun den IRM scho vu 7 op 11 eropsetzen an awer ginn et nach Iwwerleeungen, fir weider Geräter a Privatpraxissen ze hunn. En Dokter huet esou eng Demande beim Ministère gemaach.

Bei enger Ultraschall-Kontroll Enn September gouf beim Jerry Gerard ee Schwier vun 2,6 mm bei der Bauchspeicheldrüs entdeckt. Den Dokter huet een IRM ugefrot fir kënnen eng besser Diagnos ze stellen. Mam Vermierk "urgente". E Rendez-vous krut de Jerry Gerard awer eréischt an 2 Méint.Den IRM ass fir d'Dokteren dacks déi eenzeg Méiglechkeet eng kloer Diagnos ze stellen. Duerch ee staarkt Magnéitfeld kann een e Schnëtt-Bild vum Patient maachen, et kann e quasi an de Patient erakucken.D'Politik huet decidéiert, d'Zuel vun den IRMen an de Spideeler vu 7 op 11 erop ze setzen. De Jerry Gerard huet sech elo ee Rendez-vous zu Tréier geholl a krut bannent enger Woch een.Geet een an d'Ausland kritt ee vun der Krankekeess ronn 150 Euro rembourséiert, de Recht muss een aus der eegener Täsch bezuelen.Ee Mandant vum Maître Lutgen huet beim Gesondheetsministère ugefrot, d'Notze vun engem IRM an enger Privatpraxis ze autoriséieren. An engem Schreiwes vu 5 Säite gëtt dës Demande argumentéiert. D'Iddi ass dann och um Ban de Gaasperech ee Cabinet Médical opzemaachen.Hei soll och een IRM genotzt kënne ginn. Op d'Ufro krut ee bis elo nach keng Äntwert vum Gesondheetsministere. Juristesch Schrëtt géif ee sech ophalen.Aktuell, esou d'Ministesch Lydia Mutsch, ass d'Situatioun, datt en IRM an enger Privatpraxis steet, net mam Gesetz kompatibel. Am Reglement Grand-ducale vun 1973 sinn all d'Equipementer opgezielt, déi dem"Milieu hospitalier" virbehale sinn. Et gi Grënn, wisou dat esou ass, seet d'Ministesch. Well dacks huet ee complementaire Analysen nieft dem IRM an do ass een an engem Spidol besser opgehuewen. Dofir kënnt een der Demande vun de véier Spidolsgruppen am Land, e weideren IRM ze kréien, och no.Vun de 45.000 IRMen, déi am Joer vun de Lëtzebuerger Krankekeese rembourséiert ginn, ginn der just 2 Prozent am Ausland gemaach. D'Lydia Mutsch fënnt et awer net gutt, datt d'Awunner mussen an d'Ausland goen, fir en IRM gemaach ze kréien, dowéinst hätt ee jo d'Spideeler opgestockt.Aktuell stinn awer nach keng IRMen a Privatpraxissen am Grand-Duché. Ma am Ausland ass dat awer de Fall an dowéinst wëll d'Ministesch sech där Diskussioun och net verschléissen. D'Regierung huet awer bis elo nach net geplangt, fir d'Reglement esou ze änneren, datt et méiglech ass.