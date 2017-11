Et gëtt se zanter Dezember 2016, d'SIS: Eng nei Gesellschaftsform, déi eng kommerziell Aktivitéit als Grondlag huet an ënner Ëmstänn net besteiert gëtt.

Fir en Entrepreneur, deen am soziale Beräich wëll schaffen, gëtt et zanter Dezember 2016 d'Gesellschaftsform vun der SIS, der Société d'Intérêt Social. Dës Gesellschaften dierfen, anescht wéi d'ASBL, eng kommerziell Aktivitéit als Grondlag hunn a ginn awer ënner Ëmstänn net besteiert. Bis haut ginn et allerdéngs eréischt 7 där Gesellschaften hei am Land, dofir gouf um Donneschdeg an der Chambre de Commerce an engem oppenen Debat dorobber opmierksam gemaacht.





Carlo Thelen



Robert Urbé



De Carlo Thelen, Direkter vun der Chambre de Commerce, erkläert: "Eng SIS huet e But non lucratif an een Objet social. Si solle virun allem am Beräich Economie sociale et solidaire aktiv ginn. Am Kader vun der 3. Revolution industrielle gëtt gekuckt, fir d'Leit erëm méi beieneen ze kréien, fir dass si matenee schwätzen, matenee schaffen, mateneen deelen."

De Robert Urbé vun der Lëtzebuerger Unioun vun der sozialer a solidarescher Ekonomie (ULESS) erkläert d'Virdeeler, déi d'Société d'Intérêt Social vis-à-vis vun der ASBL huet: "Personal gëtt agestallt, Geld gëtt ëmgesat an d'ASBL ass net dat Instrument, wat dofir gemaach ginn ass a bitt net déi néideg Sécherheeten, fir esou eng Envergure. Mir hunn Organisatioune dobäi, wou et ëm Beträg a Milliounen Héicht geet. Et steet eng ganz Gesetzgebung hannendrun, déi alles kloer reegelt."

Déi ugeschwate Grozon wier, dass eng ASBL dacks verschidden Aktivitéite kéint maachen ouni Autorisation de Commerce, hei géifen dacks 2 Aen zougedréckt ginn, sot de Robert Urbé, mat der SIS wier een awer op der sécherer Säit.