Dass an der Stater Märei géifen déi Gréng als Koalitiounspartner vun der DP duerch d'CSV ersat ginn, war schonn e puer Deeg no de Wahlen gewosst.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Elo ass och de Koalitiounsaccord no 12 Reuniounen an dréchenen Dicher!

An hiren respektiven lokalen Gremien stëmmen um Donneschdeg den Owend souwuel d'DP, wéi och d'Stater CSV-Basis op separate Reuniounen driwwer of, ob sech wäert un der blo-schwaarzer Schäfferots-Koalitioun bedeelegt ginn oder net.

De Stater Schäfferot besteet an Zukunft aus 7 Memberen, ee Politiker méi, wéi bis ewell.

Eng Dose Reuniounen haten d'DP an d'CSV-Verhandlungsdelegatioune gebraucht, fir sech op en textuellen Accord fir déi nächst 6 Joer ze eenegen - dat Dokument gëtt um Freideg um 9.30 Auer um Knuedler signéiert.

Bei de Wahlen den 8. Oktober haten déi Gréng liicht zougeluecht a ware bei 5 Mandater bliwwen, d'DP hat knapp 4 Punkten an och ee Sëtz verluer, iwwerdeem d'CSV 6 Prozentpunkten an domat 2 Mandater am Stater Conseil bäikrut.



LINK: D'Resultater aus der Stad bei de Gemengewahlen