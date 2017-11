Um Mëttwoch den Owend war eng Fra op de Policebüro komm, well hire Bouf si attackéiert an hier d'Nues gebrach huet.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Mat engem Coupe-de-boule huet de Jong seng Mamm attackéiert an hier dobäi d'Nues gebrach. Wéi d'Ermëttlungen dunn erausgestallt hunn, gouf et scho viru Méint e Fall, wou de Bouf seng Mamm kierperlech attackéiert hat. Deemools scho gouf de jonke Mann aus dem Haus zu Bieles verwisen.Nom Virfall vum Mëttwoch huet d'Police de Parquet informéiert. Déi hunn de Mann verhafte gelooss an hie koum nach um Donneschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.