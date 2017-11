Pierrot Feiereisen muss zu Schëffleng op Poste verzichten (09.11.2017) 1 Mount no de Gemengewahlen sinn d’Wierfelen elo och zu Schëffleng gefall. E Mëttwoch hunn d‘CSV an déi Gréng e Koalitiounsaccord ënnerschriwwen.

D’Situatioun zu Schëffleng war vu vir era speziell. Et ware nämlech zwee Bridder op zwou Parteilëschten als Spëtzekandidaten an d’Course gaang, wëssend, datt gesetzlech nëmmen ee Familljemember op Gemengenniveau dierf matwierken. Elo sëtzt ee Brudder op der Oppositiounsbänk an deen aneren huet op säi Poste misse verzichten.De Koalitiounsaccord zu Schëffleng ass ënnerschriwwen. Neie Buergermeeschter gëtt den CSV-Politiker Paul Weimerskirch mat u senger Säit zwee Parteikollegen an als éischte Schäffen dem Albert Kalmes vun déi Gréng. D’LSAP, déi trotz Stëmmeverloscht als stäerkste Partei aus de Wahlen ervir gaang war, muss mat hirem Spëtzekandidat a Beschtgewielten zu Schëffleng op d’Oppositiounsbänk.De Carlo Feiereisen war bei der LSAP ugetruede fir Buergermeeschter ze ginn. Genee wéi säi Brudder Pierrot vun der CSV, deen déi zweetmeescht Stëmmen zu Schëffleng krut an awer elo, obwuel seng Partei d’Rudder iwwerhëlt, net wäert am Gemengerot sëtzen.Hie géif sech och net aus dem politeschen Liewen zu Schëffleng zréckzéie, mee aus de Kulissen eraus seng Partei ënnerstëtzen. Dobäi hätt hien ouni de Brudderduell elo den neie Buergermeeschter kënne ginn.Ma d’Gesetz géif ebe keng zwou Persoune vun enger Famill am selwechte Gemengerot erlaben.Ob een als Brudder fräiwëlleg zu Gonschte vun deem anere misst op e Posten verzichten, wollten d’Gebridder Feiereisen net kommentéieren. Si si sech awer eens, dass dat entspriechend Gesetz misst geännert ginn.